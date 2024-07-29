Актриса объяснила, почему решилась на такой шаг.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, которая хочет положить конец многолетней борьбе с Брэдом Питтом, откровенно рассказала, что наняла убийцу для самой себя. Звезда Голливуда объяснила, что ее подтолкнуло к такому решению и когда это было.

По словам артистки, в 22-летнем возрасте она хотела покончить с собой. Тогда, как рассказала Джоли, в ее жизни был сложный период. Она хотела быть убитой, потому что считала, что ее родным было бы легче пережить ее такую смерть.

"Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, кто бы убил меня", - заявила Анджелина в 2001 году, пишет Daily Mail.

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Позже, в 2003 году, знаменитость в интервью The Face рассказывала, как она искала убийцу для себя. Она не хотела совершать самоубийство, потому что считала, что ее мать винила бы себя в этом.

"Их не так уж и трудно найти в Нью-Йорке. Как бы безумно это ни звучало, я думаю, что многие люди думают о самоубийстве, когда они молоды. Поэтому мое решение этой проблемы заключалось в том, что если бы кто-то другой лишил меня жизни, например, во время "ограбления", то это было бы убийство, и никто не чувствовал бы, что подвел меня", - поделилась актриса.

Джоли удалось найти киллера для себя и она уже планировала отправить оплату убийце. Звезда не скрывает, что сумма была очень большой, но какой именно - не раскрывает. Когда она захотела перечислить убийце средства на банковский счет, мужчина не взял денег и удивил Анджелину своим ответом. Он попросил артистку подождать с убийством еще некоторое время.

"Он был достаточно порядочным человеком и спросил, могу ли я обдумать это и позвонить ему снова через два месяца. Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу", - призналась голливудская звезда.

Напомним, ранее 18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца.

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