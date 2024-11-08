Андрей Петров выехал из РФ и сейчас живет в Аргентине.

Российский транссексуал и блогер Андрей Петров, который сменил имя и теперь его зовут Милана, получил повестку в армию РФ. Звезда сети, который осудил войну в Украине и хотел найти бойфренда из ВСУ, давно выехал из РФ, поэтому вряд ли явится в военкомат в стране-агрессоре.

Информация о вызове в военный комиссариат блогера появилась в пропагандистских СМИ. С началом полномасштабного вторжения Андрей покинул Россию, и сейчас он живет в Аргентине. Вероятно, он не планирует возвращаться в РФ.

По данным росСМИ, кроме проблем с военными документами, Петров также задолжал российской налоговой службе, из-за чего налоговики заблокировали его банковские счета. Указано, что транссексуал должен был уплатить 334 тысячи рублей налогов, однако категорически отказался это делать. Об этом он заявил после выезда за границу.

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Сам Петров пока никак не комментировал ситуацию с долгом и повесткой. Отметим, что ранее в своих соцсетях, он рассказывал, что хочет построить отношения с украинцем так еще и с тем, что служит в ВСУ. Свою симпатию к украинским защитникам он объяснял тем, что, мол, хочет быть рядом с человеком, который "максимально сильно зол на россиян".

Несмотря на осуждение войны, россиянин не получил поддержки со стороны украинцев. По его словам, он столкнулся с осуждением и негативным отношением граждан нашей страны к нему. Он вспомнил одну ситуацию, которая произошла на его день рождения, вероятно, это было уже за рубежом. Друзья заказали ему торт у украинки-кондитера, однако, когда она узнала, кому будет готовить десерт, то отказалась от заказа и заявила, что не вернет деньги.

Напомним, ранее Земфира поддержала украинских фанатов прямо во время концерта. Российская артистка вышла на сцену с плакатом на украинском языке.

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