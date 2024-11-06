Российская артистка вышла на сцену с плакатом на украинском языке.

Известная российская певица Земфира Рамазанова, которая осудила войну в Украине и была признана "иностранным агентом" в РФ, поддержала украинских поклонников во время своего последнего выступления.

Исполнительница, которая в 2022 году покинула Россию и сейчас живет в Европе, выступила на концерте с украиноязычной табличкой. Это произошло на концерте артистки в Амстердаме.

Как пишут российские Telegram-каналы, во время своего большого европейского тура она появилась на сцене с плакатом, на котором была надпись "Спасибо".

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Таким образом, 48-летняя Земфира поддержала украинских поклонников, которые, вероятно были на ее концерте. Фанаты отреагировали на жест звезды громкими овациями. Присутствующие на мероприятии сняли этот момент и распространили в сети.

К слову, певица открыто высказалась против войны в Украине еще в 2022 году. Она осуждает действия России, называя их "террором", и неоднократно заявляла о своем желании мира. В марте 2022 года артистка выпустила клип "Не стреляйте" о войне в Украине. После этого Земфира покинула РФ и сейчас живет во Франции. В то же время она продолжает платить налоги в России, чем финансирует преступления оккупантов и хотела обжаловать статус "иноагента".

Напомним, ранее в СМИ распространились слухи, что Земфира получила французское гражданство. Позже певица опровергла эту информацию и отметила, что у нее только один паспорт - российский.

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