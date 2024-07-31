Артисты провели вместе время в Юрмале.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, засветился в компании российского юмориста Максима Галкина и музыканта Андрея Макаревича. Певец провел время с россиянами во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.

Жена Макаревича Эйнат Кляйн опубликовала в своем Instagram фотографию со знаменитостями, на которой она также позировала. Компания собралась вместе за большим столом в ресторане. Как известно, Галкин и Макаревич осудили путинский режим и вторжение РФ в Украину.

Данилко предстал на фото в своем привычном образе. Последние годы он появляется на публике в одной и той же одежде. В частности, в черной спортивной кофте, кепке и медицинской маске, что является отсылкой к пандемии коронавируса в 2020 году.

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"Замечательная компания собралась! P.S.: для тех, кто не узнает артиста без грима справа - Андрей Данилко", - написала под фото Кляйн.

Подписчики поинтересовались у женщины, почему на снимке нет жены юмориста, певицы Аллы Пугачевой. Стоит отметить, что примадонна редко публикует новые фотографии в своих соцсетях. Впрочем, некоторые из поклонников предположили, что она фотографировала компанию.

К слову, Данилко выступал на сцене в Юрмале. Он исполнил свои лучшие хиты и даже успел обратиться к Пугачевой. В образе Сердючки он пожелал артистке здоровья.

Что касается Галкина, который также выступал на фестивале, он показал свою юмористическую программу на сцене, а затем спел украинскую песню "Смерека". Своим поступком артист изрядно разозлил россиян, ведь в очередной раз продемонстрировал поддержку Украине.

Позиция Галкина и Макаревича относительно войны

В 2022 году Максим публично заявил, что не поддерживает нападение России на Украину и назвал вторжение оккупантов "ужасной трагедией и преступлением против человечества". Он с семьей уехал в Израиль, где живет до сих пор. За проукраинскую позицию артиста внесли в список "иноагентов".

Макаревич еще с 2014 года выступает против политики Кремля. Он выехал за границу и осуждает преступления оккупантов на территории Украины.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, почему обратился к Пугачевой в Юрмале. Он назвал примадонну сильным человеком.

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