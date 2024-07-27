Артист пожелал российской певице здоровья.

Вчера, 26 июля, стартовал ежегодный музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, который организовала латвийская певица Лайма Вайкуле. Не секрет, что на мероприятие она пригласила и украинских исполнителей, в частности, Настю Каменских, Макса Барских, ALEKSEEV и Верку Сердючку.

Поэтому Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, уже успел выступить на концерте и даже публично обратиться к российской певице Алле Пугачевой, которая поддерживает украинцев во время войны.

Так артист вышел на сцену в форме болельщицы, а его балет танцевал в футболках с антивоенными призывами и сине-желтыми платками. Позже на сцену был вынесен украинский флаг. Сам исполнитель рассказал о сложных реалиях украинцев во время войны и пожелал Пугачевой, которая сидела в зале, здоровья. Видео с этим моментом попало в сеть.

"Мы живем в сложные времена. И я не могла не приехать, и не поддержать Лайму. Алла Борисовна, а вам здоровья и счастья! Никого не слушать, только меня", - сказал Данилко со сцены и поклонился примадонне.

Интересно, перед тем, как уйти за кулисы, Сердючка сняла свою звезду с головы и произнесла важное желание вслух - "завершение войны".

Кстати, до начала фестиваля обсуждалась допустимость выступления украинских звезд на одной сцене с россиянами. Например, Оля Полякова и Надя Дорофеева публично отказались от предложения петь в Юрмале.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле неожиданно спела на украинском языке.

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