Данилко назвал примадонну сильным человеком.

Украинский артист Андрей Данилко недавно выступил на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Прямо со сцены он обратился к российской звезде Алле Пугачевой, которая в начале полномасштабного вторжения осудила войну в Украине и вместе с мужем и детьми уехала в Израиль.

В интервью "И грянул Грэм" артист сказал, что его обращение к примадонне не было сенсацией, потому что ни для кого не секрет, что он хорошо к ней относится.

"В чем сенсация? Я поздоровался со сцены с человеком, которого люблю. У нас был отличный совместный период. Мы снимались в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами", отличный период. Мы привыкли друг к другу. У меня всегда было какое-то человеческое отношение к ней. Я никогда не лез, но перед песней "Є пропозиція" Инна ("мама" Верки Сердючки, - УНИАН) подарила букет… И что здесь за сенсация?", - удивился Данилко.

Он добавил, что Пугачева могла бы остаться в России и хорошо там жить, но она выбрала более сложный путь - уехать и осудить преступный режим Кремля. По словам Данилко, это поступок сильного человека.

"С одной стороны, они прекрасно жили, могли смолчать, сидеть себе в замке, как много раздумывает, а нет. Что бы там ни говорили, я на ее стороне. Она по отношению к Украине... Это такой удар по путинской России, ее позиция. Они (русские – прим. ред.) успокоиться не могут", - добавил артист.

Напомним, Андрей Данилко отказался быть судьей Нацотбора на Евровидение.

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