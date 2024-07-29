Зрители ему громко аплодировали.

Российский шоумен Максим Галкин, который с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину, в очередной раз показал свое отношение к украинцам.

На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале он вышел на сцену и спел песню "Смерека". Интересно, что это уже не первый раз, когда Галкин говорит или поет на украинском. Таким образом он выражает поддержку нашему народу, который столкнулся с российской агрессией.

Кроме того, шоумен признался, что сейчас активно изучает украинский язык и восхищается нашей народной культурой.

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Публика положительно отреагировала на выступление Галкина. Зрители подтанцовывали и подпевали артисту. А после его выступления люди начали активно аплодировать и дарить Галкину цветы.

Интересно, что на фестивале присутствовали и Андрей Данилко со своей сценической мамой Инной Белоконь. Они не смогли сдержать улыбок во время выступления Галкина.

Напомним, ранее Верка Сердючка публично обратилась к Алле Пугачевой в Юрмале. Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Сердючки, пожелал российской певице здоровья.

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