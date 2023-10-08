Он уже больше года живет в Израиле.

Российский артист Андрей Макаревич, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал с женой в Израиль, рассказал, что сейчас там происходит и как он пережил нападение ХАМАСа.

На своей странице в Facebook он написал, что только завершил тур по Германии и уже завтра вылетает в Лондон. А его супруга с сыном сейчас находятся в Бутане - стране Южной Азии. К счастью, с ними все хорошо.

"В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", – написал Макаревич.

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Стоит отметить, что в Израиль Макаревич переехал в марте 2022 года. Он осудил преступный режим Кремля и неоднократно выражал поддержку украинскому народу, как и его супруга.

Война в Израиле - что известно

Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары. От нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 600 человек, среди которых две гражданки Украины.

После нападения Израиль объявил полную боевую готовность. Он уже стянул артиллерию и танки к границе с Газой.

Кроме того, президент Польши Дуда заявил, что события в Израиле способствуют России и отвлекают внимание мира от Украины.

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