Комик поделился первыми достижениями.

Известный украинский комик, звезда юмористического проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался и сейчас проходит военную подготовку в Силах беспилотных систем. Артист показал, как проходят его военные будни.

В своем Telegram-канале юморист активно делится военными реалиями. Он рассказывает подписчикам, как кормят военных, об их тренировках и полевых условиях жизни. Лузан говорит, что понемногу начинает привыкать к новым реалиям.

Он показал, как проходил тест по физической подготовке. Андрей уже даже успел похвастаться первыми достижениями. Дело в том, что у комика лучший результат среди нескольких рот - 107 упражнений, в то же время достаточного делать всего 70.

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Также Лузан рассказал о питании в армии. Он не жалуется на еду, а наоборот говорит, что вполне доволен блюдами, которые готовят для военных. Он показал, из чего состоял его обед и удивил, что на кухне интересуются пищевыми предпочтениями военных. Но, единственное, к чему пока не может привыкнуть юморист, что нужно везде с собой носить оружие.

"На обед вообще не жалуюсь, абсолютно по питанию норм. Еще есть печенье, есть горячие какие-то напитки, есть масло, сгущенное молоко. В общем питаться можно достаточно хорошо", - отметил Андрей.

В дополнение, новоиспеченный военный отметил, что лучшая подготовка именно в Украине. Сейчас день юмориста начинается в шесть утра, а заканчивается - в десять вечера.

"Лучшее военное обучение не за рубежом, а в Украине. Все зарубежные инструкторы учатся у наших военных с боевым опытом. Потому что опыт иностранных военных не релевантный для реальной войны с сильным противником. Поэтому они больше слушают лекции наших военных во время обучения, чем наши - их", - объяснил Лузан.

К слову, впервые украинцы увидели Лузана на телеэкранах в 2008 году. Тогда он дебютировал в кино с ролью в фильме "Школа". После этого артист решил уйти из кино и стал стендап-комиком. Так и появился проект "Львы на джипе". До мобилизации Андрей активно помогал военным и пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, ранее комик Андрей Лузан впервые прокомментировал свою мобилизацию.

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