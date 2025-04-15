Музыкант подчеркнул, что сейчас его сильно триггерит русский.

Известный украинский певец и лидер группы "Бубокс" Андрей Хлывнюк высказался о русском языке во время войны и "хороших русских".

Недавно артист дал интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину. Во время разговора музыкант отметил, что русский язык его сильно триггерит и объяснил свою позицию.

"Человек такое существо, что во времена скитаний очень сильно реагирует на свой-чужой. Свой - это тот, кто в пещеру, условно, отнесет и раны залечит. Чужой - это тот, кто уничтожит, чтобы забрать там что-то. И если забрать ощущения, когда не видишь ничего, не нюхаешь, не знаешь где ты ночью, например, тогда единственным триггером на свой-чужой остается у тебя язык. Вражеский язык навсегда будет враждебным, а родной - навсегда родным! И ты будешь так реагировать на это, ты сможешь терпеть, как толерантный человек, но вернуться к базовым настройкам, когда это нормально, ты уже не сможешь. Ведь этим языком оперируют мучители", - подчеркнул Хлывнюк.

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Он также вспомнил о "хороших русских", которые якобы помогают Украине. О них исполнитель сказал так:

"Доказывай потом 300 раз, что это художник, что это поэт, что он против, что он диссидент, беглец... Борьба продолжается. "Он даже донатит на "Вооруженные силы" на "силы добра", скажем, но триггер уже не уберешь".

Кого именно Андрей имел в виду - он решил не уточнять.

Напомним, ранее известный актер-воин Владимир Ращук высказался о русском языке во время войны в Украине.

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