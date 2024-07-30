Мужчина также вспомнил их последний разговор.

Украинский певец Андрей Данилко, более известный по сценическому имени Верка Сердючка, высказался о молчании Софии Ротару во время полномасштабной войны.

По словам артиста, он общался с Софией Михайловной в последний раз во время новогодних праздников. Певица сама позвонила ему после ракетных атак россиян по украинским городам и рассказала о своих переживаниях.

"Когда Новый год и была бомбежка, это с 2022-го на 2023-й - она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземный паркинг". И она в таком каком-то настроении ужасном была", - рассказал Данилко в интервью Вадиму Радионову.

После того разговора Андрей начал присылать Ротару забавные мемы для настроения, но больше они не созванивались. А вот на вопрос о том, почему певица публично не высказывает свою позицию относительно войны в родной стране, Данилко ответил так:

"Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я здесь не судья".

К слову, София Ротару до начала полномасштабного вторжения активно гастролировала по России. Но после 24 февраля 2022 года она выбрала для себя молчаливую позицию. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть реакции в виде грустных смайликов на последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру. По слухам, сейчас певица находится в Европе.

Напомним, недавно Андрей Данилко ответил, почему поет на русском во время войны.

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