Артист, известный по образу Верки Сердючки, за последнее время очень преобразился.

Украинский артист Андрей Данилко, который прославился легендарным образом Верки Сердючки, показал новые фото. Мужчина шокировал результатом своего похудения - за месяц он избавился от 14 кг. Снимки были опубликованы в Insagram-блоге знаменитости.

Ранее Данилко поделился, что дома устроил для себя четкий режим, который позволяет следить за рационом и в общем за здоровьем. Благодаря этому, признался артист, он чувствует себя гораздо лучше.

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На днях он со сценической "мамой Верки Сердючки" отправился в Латвию, где планирует дать благотворительный концерт в поддержку Украины. На границе они сделали несколько забавных снимков. Позировал Андрей в черном спортивном костюме, синих носках и резиновых шлепанцах.

"Латвия, мы здесь! Увидимся завтра", - написал Данилко.

В комментариях поклонники усыпали шоумена комплиментами по поводу внешнего вида и обратили внимание на его яркие носки.

Напомним, Андрей Данилко с "мамой" передали неприличный "привет" оккупантам в Херсоне.

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