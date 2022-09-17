Данилко показал новое фото с "мамой" Верки Сердючки / instagram.com/v_serduchka

Украинский артист Андрей Данилко, который прославился легендарным образом Верки Сердючки, показал новые фото. Мужчина шокировал результатом своего похудения - за месяц он избавился от 14 кг. Снимки были опубликованы в Insagram-блоге знаменитости. 

Ранее Данилко поделился, что дома устроил для себя четкий режим, который позволяет следить за рационом и в общем за здоровьем. Благодаря этому, признался артист, он чувствует себя гораздо лучше. 

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На днях он со сценической "мамой Верки Сердючки" отправился в Латвию, где планирует дать благотворительный концерт в поддержку Украины. На границе они сделали несколько забавных снимков. Позировал Андрей в черном спортивном костюме, синих носках и резиновых шлепанцах. 

"Латвия, мы здесь! Увидимся завтра", - написал Данилко. 

Новые фотографии Андрея Данилко поразили сеть / фото instagram.com/v_serduchka/
Новые фотографии Андрея Данилко поразили сеть / фото instagram.com/v_serduchka/
Новые фотографии Андрея Данилко поразили сеть / фото instagram.com/v_serduchka/

В комментариях поклонники усыпали шоумена комплиментами по поводу внешнего вида и обратили внимание на его яркие носки. 

Напомним, Андрей Данилко с "мамой" передали неприличный "привет" оккупантам в Херсоне.

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