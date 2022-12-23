Телеведущий говорит, что торжественные открытия наспех построенных оккупантами детских площадок и других объектов в Мариуполе - это всего лишь пропагандистский ход для того, чтобы пустить пыль в глаза и показать себя в лучшем свете.

Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя ответил подписчикам, которые думают, что Россия "отстраивает" разбитый город. Он сравнил оккупанта с насильником, который сначала бьет свою жену, а потом покупает ей дорогие туфли, чтобы на публику казаться заботливым и добрым. Красочное объяснение шоумен опубликовал в своем Instagram-блоге:

"Когда они выходят на улицу, все соседи говорят: "Взгляните на эти сапоги. Какие красивые. Вот это мужчина! Как жену любит. Вот бы мне такого". С Мариуполем такая ситуация. Только там муж еще и патчи под глаза купил. Только не потому, что хочет, чтобы лицо у его любимой всегда было молодым. А чтобы синяки и порезы под глазами скрыть. Скрыть следы преступлений и создать картинку для бабок под подъездом".

В качестве иллюстрации Андрей Бедняков опубликовал фото одного из многоквартирных домов Мариуполя. Ранее там красовался мурал с девочкой и медведем, но захватчики зарисовали его и изобразили надпись "Санкт-Петербург – Мариуполю" на фоне флага России.

Видео дня

Напомним, недавно Андрей Бедняков показал довоенный Мариуполь в новогодней иллюминации.

Также УНИАН писал, что Бедняков показал, как в центре оккупированного Мариуполя громко поют гимн Украины.

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