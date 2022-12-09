Шоумен поделился снимком того самого драмтеатра, который разбомбили россияне весной этого года.

Известный шоумен Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, показал довоенное фото родного города. На снимке, опубликованном в блоге, изображен Мариупольский драматический театр. Это на него россияне весной этого года сбросили авиабомбу, зная, что в подвале театра от бомбежки укрываются мирные жители.

"Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я по въезду в родной двор и прогулке пешком от драма до 1000…", - прокомментировал Андрей Бедняков.

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"Ой, да, я тоже эту прогулку от 1000 до драма обожала. Это наш главный променад с сестрой был. И за морем, за пирсом, за домом, которого нет, за теплыми ночами под любимую музыку на драме или на пляже. Наши воспоминания никто не отберет. Все вернется и мы еще покажем нашим детям любимые места нашего города"

"Скучаю по родителям, они до сих пор в Мариуполе. Скучаю по морю, по новогоднему духу и красоте Мариуполя. За прогулками с собакой на Корабле"

"Скучаю по левому берегу, по морю с видом на шлачку, по вкусному горячему шоколаду на веселке, по красивому центру в новогодние праздники, по забитым автобусам утром с нашими самыми лучшими людьми, по шуму "Азовсталя", по родному дому, которого уже и нет, по улочкам, на которых прошло все мое детство"

Атака на Мариуполь

28 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Мариуполь. Не давая мирным жителям покинуть город, и продолжая "сыпать" на него снарядами, 16 марта россияне выпустили авиабомбу по Драматическому театру Мариуполя.

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В тот момент в нем прятались от обстрелов гражданские - дети, женщины, пожилые люди. 25 марта в горсовете Мариуполя заявили, что "по данным очевидцев", в результате авиаудара по театру погибло около 300 человек.

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