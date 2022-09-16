Подписчики телеведущего были растроганы таким чувственным роликом.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря шоу "Орел и решка", показал видео, как в центре его родного Мариуполя громко поют гимн Украины. Город давно пребывает в оккупации, там уничтожены все важные инфраструктурные объекты и практически весь жилой фонд.

Бедняков решил, что любые комментарии к этому видео излишни, поэтому в описании просто написал: "Мариуполь" и поставил два смайлика - синее и желтое сердечки.

Как отметили поклонники, это говорит о том, что оставшиеся там жители верят в скорейшее возвращение Мариуполя под контроль Украины.

Видео дня

"Вы чудесные, мариупольцы! Держитесь там! Изо всех сил! Вы обязательно вернетесь домой!", "Мариуполь скоро будет дома!", "Боже, до слез! Столько потерять! Столько пережить! И иметь такой несокрушимый дух! Мариупольцы – вы невероятны!", "Бедные люди… Сколько они намучились и до сих пор живут в страхе", - написали подписчики.

Напомним, недавно Андрей Бедняков назвал Ивана Охлобыстина "г*вном".

Вас также могут заинтересовать новости: