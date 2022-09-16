Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря шоу "Орел и решка", показал видео, как в центре его родного Мариуполя громко поют гимн Украины. Город давно пребывает в оккупации, там уничтожены все важные инфраструктурные объекты и практически весь жилой фонд.
Бедняков решил, что любые комментарии к этому видео излишни, поэтому в описании просто написал: "Мариуполь" и поставил два смайлика - синее и желтое сердечки.
Как отметили поклонники, это говорит о том, что оставшиеся там жители верят в скорейшее возвращение Мариуполя под контроль Украины.
"Вы чудесные, мариупольцы! Держитесь там! Изо всех сил! Вы обязательно вернетесь домой!", "Мариуполь скоро будет дома!", "Боже, до слез! Столько потерять! Столько пережить! И иметь такой несокрушимый дух! Мариупольцы – вы невероятны!", "Бедные люди… Сколько они намучились и до сих пор живут в страхе", - написали подписчики.
Напомним, недавно Андрей Бедняков назвал Ивана Охлобыстина "г*вном".