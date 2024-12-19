Мужчина вел шоу более 20 лет.

Известный актер, певец и легендарный ведущий шоу "Лото-Забава" Анатолий Гнатюк в последнее время исчез из информационного пространства. Летом мужчине исполнилось 60 лет, но он редко делится подробностями своей жизни.

Чем занимается сейчас Гнатюк и куда исчез - читайте дальше.

Анатолий Гнатюк и работа на шоу "Золото-Забава"

С 2003 года Анатолия пригласили работать в прямом эфире лотереи "Лото-Забава". Тогда, по словам Гнатюка, он не расценивал телевидение, как нечто стабильное в его жизни. Но позже именно эта работа принесла ему популярность и признание.

"Я думал, что месяц-два поработаю, а в результате почти 22 года... Если брать сценарий 100% программы, то где-то 25% текста я учил напамять, а 75% - это чисто импровизация. Мне нравилось работать в прямом эфире", - рассказал мужчина в интервью для канала "Дом".

Актер также отметил, что случались разные форс-мажорные ситуации, когда нужно было тянуть время. Тогда Анатолий пел "Смереку" со зрителями, рассказывал стихи и забавные истории из жизни. Однако до сих пор вспоминает этот опыт с улыбкой.

Чем сейчас занимается Анатолий Гнатюк и куда исчез

Сейчас Анатолий продолжает играть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. А в начале войны мужчина всеми силами пытался поднять дух гражданских украинцев и давал концерты в бомбоубежищах и на станциях метро.

Также Гнатюк занимается волонтерством и ездит с выступлениями к военным на передовую. Об этом он рассказывает так:

"Я часто езжу с концертами на фронт, начиная с 2014 года. А после 2024 года эти концерты особенные. Я очень волнуюсь, потому что еду туда - на передовую. Но я артист и должен везти хорошее настроение. Поэтому, когда я приезжаю и вижу наших солдат, насколько они заточены на победу и положительные, то иногда не я поднимаю им настроение, а я получаю эту энергию и оптимизм от них".

К слову, Анатолий сыграл немало ролей в театре и кино. Наиболее известные сериалы с его участием: "Две матери", "Махно" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, куда исчез ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров.

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