Стало известно, куда исчез ведущий 'Мира наизнанку' Дмитрий Комаров

По словам друзей, он трудоголик, поэтому занят работой.

Последнее время ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров исчез из информационного пространства. Он практически не выходит на связь с поклонниками, поэтому они начали бить тревогу.

Так, ранее шоумен Анатолий Анатолич опубликовал в своем блоге архивное фото с Комаровым и рассказал, что дружить с ним сложно, потому что он трудоголик и интроверт.

"Если уж я добрался до старых фотографий, то вот вам еще одна. С моим хорошим другом, с которым мы очень редко видимся, Дмитрий Комаровым. Это, наверное, 2014-2015 годы. Люблю Диму, дружить с ним сложно, потому что он трудоголик-интроверт, но кто сказал, что по-настоящему успешные люди могут быть другими", – написал Анатолий Анатолич.

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В комментариях поклонники поинтересовались, куда исчез Комаров. На это Анатолич дал очень лаконичный ответ. Он написал, что Дмитрий занят работой.

Отметим, в начале полномасштабного российского вторжения Дмитрий Комаров выезжал на места "прилетов" и снимал последствия российских атак на Украину.

К слову, последний пост на своей странице в Instagram он опубликовал еще 6 июня. А вот супруга Комарова ведет активную блогерскую жизнь. Фотографий с мужем Александра Кучеренко не публикует.

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова очаровала стройными формами в откровенном платье.

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