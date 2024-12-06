Ведущий также поделился, как относится его дочь к звездной крестной.

Известный украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич высказался о своей куме - певице Светлане Лободе. Шоумен ответил, как относится к артистке, которая много лет жила в РФ.

Как известно, исполнительница строила свою карьеру в стране-агрессорке до 2022 года. С наступлением большой войны звезда оборвала все связи с Россией и сейчас живет в Европе. За негативные высказывания о войне и осуждение оккупантов Лободе запретили въезд в РФ на 50 лет.

Анатолич в интервью "Люкс ФМ" рассказал, что они со старшей дочерью Алисой, крестной которой как раз является Лобода, обсуждали ее позицию. Девочка, как говорит ее звездный отец, "главная националистка в их семье". Она категорически относится к русскому языку и всему, что связано с Россией. Однако крестную маму она поддерживает, поскольку знает ее позицию относительно войны. Сам блогер также не осуждает Светлану и считает, что она потеряла немалые деньги в РФ, но все же стала на сторону украинцев.

"Относительно Лободы, она (Алиса - УНИАН) знает прекрасно ее позицию, знала ее позицию с первых дней полномасштабного вторжения, потому что мы были на связи еще до того момента, как она выехала даже из России. Я знал, что она выедет со дня на день. Поэтому у меня к Лободе нет никаких претензий. Она сделала, я считаю, максимум на тот момент. То, что она сейчас не поет на украинском, не живет в Украине, это уже другой вопрос. Она женщина, она не нарушила законодательство, это ее уже выбор. Но то, что она обрезала все свои российские контакты, потеряла десятки миллионов долларов - это факт. Это заслуживает того, чтобы послушать ее позицию", - сказал Анатолий.

Также ведущий рассказал, что за время большой войны он один раз был на концерте у кумы в Нью-Йорке. Тогда, по его словам, Лобода в очередной раз продемонстрировала свою позицию, потому что вышла на сцену с украинским флагом. На ее выступлении также присутствовали и россияне, которые, похоже, не ожидали такого поступка от Светланы, поэтому ушли с концерта.

"Она с четкой позицией. Я видел, как несколько человек при мне выходили из зала, потому что концерт начинался с того, что она выходила с желто-синим флагом. Для некоторых, я так понимаю, россиян, которые пришли, это было неожиданно. Может они думали, что будет "голубка мира", но такого не было. Мне было приятно это видеть", - добавил Анатолич.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич высказался о беглеце Яме. Он также ответил, поддерживает ли общение с танцовщиком.

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