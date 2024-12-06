Он также ответил, поддерживает ли общение с танцором.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался о Владе Яме, который выехал за границу во время войны и получает постоянный хейт от украинцев.

Не секрет, что мужчины кумовья. По словам Анатолича, танцор выпал из контекста событий, происходящих в Украине.

"Я думаю, что,. конечно, когда ты живешь за границей, ты теряешь связь. Даже я по себе вижу. Меня пять дней нет в Украине, и все, ты теряешь. Ты проснулся, а тут уже обстрелы закончились, все "шахеды" посбивали, нового главу МСЭК избрали, ты все пропустил. И ты такой: "Да, але, а я что?" И это пару дней. А когда ты пару лет живешь за границей, то да, ты теряешь абсолютно точно связь с тем, что происходит в стране. Быть в теме наших проблем, когда ты живешь в Майами или в Париже, нереально", - сказал ведущий в проекте "33 вопроса от Люкс Фм"

Анатолий также ответил, поддерживает ли сейчас связь с Владом и виделись ли они во время войны.

"Да, мы общаемся, виделись даже где-то год назад".

К слову, хореограф Влад Яма уехал в США в первые дни полномасштабного вторжения. По его словам, это произошло 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живут в Майами. Он иногда публикует фото после вражеских атак РФ на Украину в своем Instagram, выражая поддержку украинцам на расстоянии. Однако недавно Влад Яма показался на "русской вечеринке" в Чикаго, чем вызвал новую волну хейта украинцев.

Напомним, ранее украинский хореограф Илья Мирошниченко резко высказался о беглеце Яме.

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