Артист не помнит своего папу и видит его лишь на архивных снимках, для своих детей он хочет стать самым лучшим отцом в мире.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который совсем недавно стал многодетным отцом, рассказал трогательную историю о своем отце и показал своего новорожденного сына. Шоумен поразил поклонников своим откровением.

Историей и снимком сына, вместе с архивным фото своего папы, Анатолий Анатолич поделился на своей странице в Instagram.

Так, отец ведущего умер, когда ему было всего два года. Папа артиста не был "святым" и пропадал на какой-то период после его рождения.

"В роддом он приходил один раз и не в лучшем состоянии. Но где-то через год после моего появления, он изменился, перестал употреблять и превратился в образцового отца семейства", - рассказал Анатолий Анатолич.

Однако счастье длилось недолго, папа ведущего погиб в драке от ножевых ранений, которые ему нанес друг детства. Поэтому Анатолий Анатолич не помнит своего отца, он видел его лишь на фото.

Телеведущий рассказал, что он переживает, ведь теперь он - отец сына. Для него Анатолий Анатолич мечтает стать лучшим папой.

"Хочу чтобы у Нила был папа, которым он будет гордиться, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю", - написал артист.

"До слез", "это невероятно трогательно", "вы - лучший", "это так грустно и так прекрасно", - история Анатолия Анатолича поразила комментаторов.

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Автор: Полина Кузенко