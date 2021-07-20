У шоумена родился сын.

Сегодня, 20 июля, в 13:13 супруга украинского шоумена Анатолия Анатолича Юла родила сына. Теперь супруги многодетные родители.

Мальчик родился с весом 4060 г и ростом в 55 см. Юла написала в Facebook интересный факт, что все их дети родились в одно время: Алиса - в 13:15, Лолита - в 13:05, Нил - в 13:13.

"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква "Л", как у каждого из нас. Имя означает "чемпион". И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", - сказала девушка.

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Кроме того, Анатолий Анатолич рассказал, что впервые присутствовал на родах.

"Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов. Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты ещё, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился ещё и в этом. Спасибо партнёрским родам", - написал в Instagram артист.

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Автор: Диана Могилевич