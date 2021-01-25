Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в откровенном образе.
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На кадрах Ана появилась в белых трусиках, удлиненной рубашке и корсете. При этом рубашку она надела на голое тело. Также Чери украсила свою шею массивной цепью, которая сейчас на пике популярности.
Кроме того, модель показала свои формы крупным планом. А под конец видео она потрясла попой.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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