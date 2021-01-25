Ана Чери часто демонстрирует свои формы.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в откровенном образе.

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На кадрах Ана появилась в белых трусиках, удлиненной рубашке и корсете. При этом рубашку она надела на голое тело. Также Чери украсила свою шею массивной цепью, которая сейчас на пике популярности.

Кроме того, модель показала свои формы крупным планом. А под конец видео она потрясла попой.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич