Ана Чери предстала в откровенном образе.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новое видео.

На кадрах она позирует то в блестящем мини-платье, то сексуальном боди на завязках. Интересно, что девушка рассыпала по полу конфетти и извалялась в нем. Видео получилось ярким и в то же время достаточно эротичным.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич