Британская ведущая прогулялась по улице без лифчика и "взорвала" сеть
18:20, 11 июня 2020Звезды
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Ведущая прошлась по улицам Лондона в обтягивающем бежевом наряде с драпировкой от бренда Zara.
Amanda Holden/Instagram
Британскую телеведущую Аманду Холден раскритиковали за прогулку без бюстгальтера.
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Снимки, сделанные папарацци, появились в фан-аккаунте звезды theholdenites в Instagram.
Ведущая прошлась по улицам Лондона в обтягивающем бежевом наряде с драпировкой от бренда Zara. Платье с длинными рукавами имеет заниженную талию. Образ 49-летней телеведущей дополнили туфли на каблуках в тон наряда.
Пользователи сети назвали слишком откровенным и неуместным такой образ.
Скриншот из видео Amanda Holden/Instagram
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