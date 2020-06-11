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Британская ведущая прогулялась по улице без лифчика и "взорвала" сеть

18:20, 11 июня 2020
Звезды
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Amanda Holden/Instagram

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Снимки, сделанные папарацци, появились в фан-аккаунте звезды theholdenites в Instagram.

Ведущая прошлась по улицам Лондона в обтягивающем бежевом наряде с драпировкой от бренда Zara. Платье с длинными рукавами имеет заниженную талию. Образ 49-летней телеведущей дополнили туфли на каблуках в тон наряда.

Пользователи сети назвали слишком откровенным и неуместным такой образ.

Скриншот из видео Amanda Holden/Instagram

Twirling into #wednesday 💪🏼 #dress @zara

A post shared by Amanda Holden (@noholdenback) on

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