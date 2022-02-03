У Амадора Лопеса теперь украинское гражданство / фото instagram.com/amadorlopez_rumberos

Хореограф Амадор Лопес, приехавший в нашу страну из Венесуэлы, наконец получил украинский паспорт и похвастался им.

Соответствующим фото звезда поделился на своей странице в Instagram. Интересно, что получение столь желанного для него документа совпало с его днем рождения. 

"Юху! Сегодня y меня день рождения! Я пишу вам на украинском! И эти два события взаимосвязаны! Наконец сбылась моя мечта - теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу!"- сообщил радостную весть Лопес.

Хореограф напомнил, что давно хотел получить украинское гражданство, и поблагодарил всех, кто помогал ему в этом.

"Уже официально: фамилия Лопес Родригес стала настоящей украинской!"- подытожил Амадор.

Амадор Лопес получил украинский паспорт

Ранее лидер группы Rumbero'S Амадор Лопес рассказывал, что ради гражданства прошел через "бюрократический ад". Он даже сдавал экзамен на знание украинского языка. 

Амадор Лопес (род. 3 февраля 1983, Венесуэла) — украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец, выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и реги.

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