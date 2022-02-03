Знаменитость назвал получение этого документа лучшим подарком ко дню рождения.

Хореограф Амадор Лопес, приехавший в нашу страну из Венесуэлы, наконец получил украинский паспорт и похвастался им.

Соответствующим фото звезда поделился на своей странице в Instagram. Интересно, что получение столь желанного для него документа совпало с его днем рождения.

"Юху! Сегодня y меня день рождения! Я пишу вам на украинском! И эти два события взаимосвязаны! Наконец сбылась моя мечта - теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу!"- сообщил радостную весть Лопес.

Хореограф напомнил, что давно хотел получить украинское гражданство, и поблагодарил всех, кто помогал ему в этом.

"Уже официально: фамилия Лопес Родригес стала настоящей украинской!"- подытожил Амадор.

Ранее лидер группы Rumbero'S Амадор Лопес рассказывал, что ради гражданства прошел через "бюрократический ад". Он даже сдавал экзамен на знание украинского языка.

Амадор Лопес (род. 3 февраля 1983, Венесуэла) — украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец, выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и реги.

Вас также могут заинтересовать новости: