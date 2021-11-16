Украинские селебрити признались, кто из них когда-то попадал в такую курьезную ситуацию.

Едва не каждый второй человек может посетовать на то, что однажды его назвали другим именем. И если в обыденности это воспринимается с легкостью, то в постели все намного драматичнее и обиднее.

Селебрити в программе "Звездный путь" признались, были ли у них когда-то такие конфузы.

Монро

Травести-дива Монро рассказала, что недавно у нее была очень страстная ночь. В порыве эмоций она залезла на своего партнера, но попала в курьезную ситуацию. Монро перепутала имена, оправдывая это тем, что у нее плохая память. При этом звезда призналась, что не представляла другого человека во время секса.

Lida Lee

Певица Lida Lee считает, что такую неловкую ситуацию лучше перевести в шутку. По ее словам, если бы с ней произошел такой конфуз, то она также назвала бы партнера другим именем.

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Певец Амадор Лопес признался, что если кто-то назвал его другим именем в постели, то он бы очень разозлился.

"Я бы встал с кровати и ушел. Но потом бы поговорил с ней (партнершей, - УНИАН). Я бы спросил, почему так произошло. Вдруг у нее какая-то сексуальная фантазия", - сказал Лопес.

Слава Каминская

Певица Слава Каминская шутит, что у нее черный пояс по выносу мозга. Если бы ее возлюбленный назвал ее чужим именем, то Слава незамедлительно бы устроила скандал.

Марина Боржемская

Фитнес-тренер Марина Боржемская уверена, что больше никогда бы не вернулась к мужчине, который бы это сделал.

Слава Демин

Телеведущий Слава Демин однажды назвал свою экс-жену другим именем. Но скандал девушка не закатила, они просто вместе посмеялись.

Ранее УНИАН назвал пять звезд, которым стало плохо во время концерта.

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Автор: Диана Могилевич