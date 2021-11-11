Хореограф очень рад стать гражданином Украины и планирует подарить стране еще одного украинца с фамилией Лопес.

Хореограф Амадор Лопес, который около 20 лет назад приехал в Украину из Венесуэлы, наконец получил украинское гражданство. Артист несказанно рад новому статусу, хотя и признается, что из-за нового паспорта у него возникло много трудностей. Его мама была так счастлива за сына, что даже хотела выбросить венесуэльский паспорт в унитаз.

Об украинском гражданстве, планах на будущее и о том, как Лопес едва не обнищал в пандемию, артист рассказал в интервью "ЖВЛ".

Хореограф и лидер группы Rumbero's ради гражданства прошел через "бюрократический ад". Он даже сдавал экзамен на знание украинского языка.

"Я добился, я получил украинское гражданство. Да, можно меня поздравить! Еще один украинец, такой настоящий. Лопес свой будет. В Украине будет такая фамилия — Лопес", - рассказал в интервью танцор.

Мария Родригез - мама Лопеса, была так рада украинскому гражданству сына, что даже ошарашила его странным заявлением. "Теперь этот паспорт можно в унитаз выкидывать", - заявила счастливая мать Лопеса, говоря о венесуэльском паспорте хореографа. Хореограф решил дать ей достойную и безбедную старость, поэтому перевез ее к себе.

Однако новое гражданство принесло Лопесу не только радость, но еще и проблемы. Теперь танцору нужно избавиться от гражданства Венесуэлы, но ближайшее посольство находится в РФ. Хореограф не может попасть в Москву из-за пандемии.

Из-за проблем с документами Лопеса несколько раз депортировали из аэропорта. В настоящее время хореограф находится в "подвешенном состоянии". По сути, он уже не венесуэлец, но еще и не украинец. Артист признается, что он хочет быть полноправным гражданином Украины и даже обратился по поводу этой проблемы к Владимиру Зеленскому.

Также Лопес рассказал, что из-за пандемии он едва не очутился на пороге бедности. Из-за коронавируса он не мог давать концерты. Танцор впал в депрессию, иногда у него не было возможности купить себе еду.

Лопесу пришлось продать свою машину и пересесть на метро, прятаться от звонков кредиторов и брать деньги в долг. Друзья даже приносили танцору пакеты с едой. Для спасения ситуации он начал тренировать людей онлайн, благодаря этому хореограф смог хоть как-то себя обеспечивать.

Сейчас Лопес продолжает развивать карьеру и пробовать себя в новых амплуа. Артист не хочет серьезных отношений, но в его квартире есть детская комната - однажды он мечтает стать отцом и подарить Украине еще одного украинца с фамилией Лопес.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко