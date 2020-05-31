Беременная Alyosha рассекретила пол третьего ребенка (видео)

Недавно артисты официально подтвердили, что в третий раз станут родителями.

Певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка.

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Так, звездные супруги, которое в конце апреля официально подтвердили, что ждут пополнения в семье, поделились, что у них родится дочь, говорится в "Світському житті".

Артисты сообщили об этом очень креативно: влюбленные лопнули огромный оранжевый шарик, который был наполнен розовым конфетти. Также пара поделилась, выбрала ли имя будущей девочке.

"Сначала я хотела назвать Марией, а потом предложила Алла, но Тарасу Алла не нравится", - призналась Alyosha.

Как сообщал УНИАН, слухи о том, что Alyosha снова находится в интересном положении, появились в Сети еще в середине февраля, однако только сейчас певица решилась рассказать о будущем пополнении в семье.

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