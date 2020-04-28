Alyosha и Тарас Тополя подтвердили, что в третий раз станут родителями (фото)

Пара официально подтвердила, что ждет пополнения в семье.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha поделились радостной вестью. Звездные супруги официально подтвердили, что вскоре в третий раз станут родителями.

Слухи о том, что Alyosha снова находится в интересном положении появились в Сети еще в середине февраля, однако только сейчас певица решилась рассказать о будущем пополнении в семье.

В интервью изданию Viva будущая мама рассказала, что они хотели еще одного малыша, однако надеялись на судьбу. "У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти - не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это случится и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью ... ", - сказала Alyosha.

Тарас, в свою очередь,добавил, что сыновья (артисты воспитывают двоих сыновей - Романа и Марка) на новость о пополнении в семье отреагировали эмоционально и радостно. И с уверенностью заявил: "Роман – очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд".

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha поженились летом 2013 года. У пары есть двое сыновей – 7-летний Роман и 4-летний Марк.