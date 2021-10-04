Примадонна спряталась за креслом.

Российская звезда Алла Пугачева на днях устроила дружеский ужин со знаменитостями, среди которых были Лайма Вайкуле, Олег Газманов и другие.

Они решили оставить что-то себе на память из этого вечера и записали коротенький ролик, на котором передали привет своим поклонникам и даже спели песню. Вот только Пугачева спряталась за своим супругом Максимом Галкиным, который сидел в кресле. К слову, и на других фото звезда также за кем-то пряталась.

Вероятно, она постеснялась показать всему народу свой откровенный наряд - черное мини-платье. Также она сделала высокий хвост и нанесла легкий макияж.

"Очень здорово посидели дружеской компанией у нас дома! Лайма, Олег Газманов с Марусей, Стас Намин, Валера Леонтьев, было классно! Всегда ждём друзей", - подписал видео Галкин.

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Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич