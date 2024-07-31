Артистка объяснила, что не может давать концертов во время войны.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая осудила нападение России и стала на сторону Украины, впервые за долгое время прокомментировала свою паузу в карьере. Знаменитость ответила, почему уже более 15 лет не появляется на сцене.

Во время музыкального фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале 75-летняя примадонна пообщалась с местными журналистами. На вопрос о том, почему исполнительница больше не дает концертов, она вспомнила о войне в Украине.

Во время ответа звезда приравняла себя к птице, которая не поет, когда стреляют, тем самым намекнув на постоянные атаки россиян по Украине. Пугачева говорит, что трагические новости не позволяют ей снова взять в руки микрофон и мешают ее вдохновению создавать новые композиции.

"Я же говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою. Петь еще могу, ходить тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение - приеду (с концертом - УНИАН)", - объяснила Алла Борисовна.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Пугачева открыто осудила политику Кремля. Артистка вместе с детьми и мужем - юмористом Максимом Галкиным - выехали в Израиль. За проукраинскую позицию россияне внесли комика в список "иноагентов". Супруги поддерживают Украину и время от времени освещают циничные обстрелы оккупантов в своих соцсетях.

Напомним, ранее в РФ ответили, дадут ли Алле Пугачевой статус "иноагента". Некоторые россияне требовали наказать Примадонну за ее поддержку украинцев.

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