По данным росСМИ, Примадонна уже в Москве.

Известная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Известно, что ее муж Максим Галкин, которого страна-агрессор признала "иноагентом", не с ней. Сейчас юморист в Португалии.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что помощница Пугачевой Елена Чупракова уже это подтвердила. Также она рассказала, знает ли о планах певицы.

Предполагается, что Примадонна прилетела в Москву на похороны своего друга - модельера Валентина Юдашкина. Прощание с ним состоится в Москве 6 мая. Однако помощница певицы не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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"Я пока у нее даже не спрашивала еще", - цитируют росСМИ Чупракову.

Сама Пугачева возвращение в Москву пока что не комментировала. Ее муж Максим Галкин также ничего об этом не говорит. На своей странице в Instagram он сообщил, что находится в Португалии, где планирует дать концерт.

Умер Юдашкин - что известно

О смерти российского модельера стало известно 2 мая. Причина смерти Юдашкина пока что не раскрывается. Однако известно, что он боролся с онкологией.

Юдашкин был близким другом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Юморист уже отреагировал на случившееся и отметил, что смерть мольера стала для них "утратой".

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