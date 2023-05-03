Известная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Известно, что ее муж Максим Галкин, которого страна-агрессор признала "иноагентом", не с ней. Сейчас юморист в Португалии.
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что помощница Пугачевой Елена Чупракова уже это подтвердила. Также она рассказала, знает ли о планах певицы.
Предполагается, что Примадонна прилетела в Москву на похороны своего друга - модельера Валентина Юдашкина. Прощание с ним состоится в Москве 6 мая. Однако помощница певицы не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Я пока у нее даже не спрашивала еще", - цитируют росСМИ Чупракову.
Сама Пугачева возвращение в Москву пока что не комментировала. Ее муж Максим Галкин также ничего об этом не говорит. На своей странице в Instagram он сообщил, что находится в Португалии, где планирует дать концерт.
Умер Юдашкин - что известно
О смерти российского модельера стало известно 2 мая. Причина смерти Юдашкина пока что не раскрывается. Однако известно, что он боролся с онкологией.
Юдашкин был близким другом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Юморист уже отреагировал на случившееся и отметил, что смерть мольера стала для них "утратой".