2 мая стало известно, что великий кутюрье ушел из жизни.

2 мая стало известно, что умер российский модельер Валентин Юдашкин. Он был близким другом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Юморист уже отреагировал на событие.

"Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, дорогой Валя", - написал Галкин в своем блоге.

Реакция соцсетей

"Сначала Зайцев, потом Юдашкин? Молодой же! Светлая память"

"Не верится. Он казался вечно молодым. Кажется, что страна разваливается на кусочки"

"Да что это за напасть такая? Вячеслав Михайлович, теперь вот Валентин... Пусть земля ему будет пухом"

Отметим, с 2016 года Юдашкин боролся с онкологией. Сначала у него обнаружили рак печени, а потом - метастазы по всему телу. Недуг существенно пошатнул стойкость Юдашкина, однако не отнял у него сил и желания к работе - в последние годы он продолжал творить, но уже не так часто появлялся на светских мероприятиях.

Видео дня

Напомним, 30 апреля умер советский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет.

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