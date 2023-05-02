Подробностей его смерти пока что не сообщали.

2 мая стало известно, что умер известный модельер Валентин Юдашкин. Подробностей его смерти пока что не сообщили, однако известно, что модельер много лет боролся с онкологическим заболеванием.

Ему было 59 лет. В последние годы он уже не был таким активным и не очень часто появлялся на светских мероприятиях, но тесно поддерживал контакт со звездами, которым создавал неповторимые наряды.

У Юдашкина остались жена Марина, дочь Галина и трое внуков - Анатолий, Аркадий и Агата.

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Кто такой Валентин Юдашкин

Юдашкин - советский и российский художник-модельер, обладатель званий Народный художник России, заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии художеств.

С 2016 года Юдашкин боролся за жизнь: сначала у него диагностировали рак почки, а потом врачи обнаружили метастазы по всему телу. Недуг успел добраться и до головного мозга.

Что Юдашкин говорил о войне в Украине

Кутюрье не выступил против военного вторжения России в Украину. Из-за этого россиянину запретили участвовать в Неделе моды в Париже.

Следует отметить, что близкая подруга Юдашкина Алла Пугачева выступила против войны, из-за чего даже покинула территорию страны-агрессора. Какими были отношения Валентина и Аллы в последний год - неизвестно.

Напомним, 30 апреля умер советский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет.

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