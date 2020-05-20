Алла Пугачева шокировала появлением в обтягивающем наряде (фото, видео)

В таком наряде видно, как артистке удалось похудеть.

Популярная певица Алла Пугачева шокировала своих поклонников появлением в весьма дерзком молодежном образе.

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Видео с Примадонной на своей странице в Instagram опубликовал ее супруг Максим Галкин. "Хороша!", - подписал ролик муж Аллы Борисовны.

В кадре артистка предстала в ультраобтягивающих светлых джинсах, укороченной джинсовой куртке, черной футболке и белых кроссовках. В таком наряде видно, как удалось похудеть Пугачевой.

На видео ее слегка кудрявые волосы распущены, она выглядит счастливой. Сопроводил такую запись с женой Галкин песней Pretty woman.

Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.