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В сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой

19:27, 15 апреля 2020
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Пугачева сегодня празднует день рождения / instagram.com/statekremlinpalace

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Одним из первых на своей странице в Instagram Примадонну поздравил ее бывший зять, певец Владимир Пресняков.

"Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное — будь здорова!", - написал он. 

При этом такой теплый пост Пресняков сопроводил весьма неудачным для Пугачевой архивным фото. На снимке еще молодая Алла Борисовна предстала в ярко-розовом мини-платье с откровенным декольте. Наряд смотрится довольно дешево и вульгарно.

Кроме того, сейчас Примадонна выглядит более стройной и ухоженной. 

У Пугачевой - декольте до пупка / instagram.com/presnyakovvladimir

Ранее известная певица Алла Пугачева показала, чем занимаются ее дети во время самоизоляции.

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Теги: #фото#Алла Пугачева