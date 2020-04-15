В сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой
Известная певица Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, празднует свой 71-й день рождения.
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Одним из первых на своей странице в Instagram Примадонну поздравил ее бывший зять, певец Владимир Пресняков.
"Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное — будь здорова!", - написал он.
При этом такой теплый пост Пресняков сопроводил весьма неудачным для Пугачевой архивным фото. На снимке еще молодая Алла Борисовна предстала в ярко-розовом мини-платье с откровенным декольте. Наряд смотрится довольно дешево и вульгарно.
Кроме того, сейчас Примадонна выглядит более стройной и ухоженной.
Ранее известная певица Алла Пугачева показала, чем занимаются ее дети во время самоизоляции.