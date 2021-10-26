8-летний Гарри заявил, что Примадонна запрещает ему есть хлеб.

8-летний сын российской певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина - Гарри - рассказал, что мама запрещает ему есть хлеб.

Так, Галкин в инста-сториз показал, как мальчик ест хлеб. В этот момент Примадонна присылает сыну рекомендации по тому, как перестать есть мучные изделия.

"Мне мама присылает: "Как отказаться от хлеба?". Я и так хлеб полезный ем, бездрожжевой… Так мне еще от него полностью отказаться? Мне нельзя дрожжи", - спросил Гарри у звездного отца.

Позже в комнату вошла и сама Примадонна. Тогда мальчик обратился к ней и он спросил, зачем она прислала ему это. В ответ Алла Пугачева рассмеялась.

Читайте такжеАхтем Сеитаблаев отреагировал на слухи о разводе с женой из-за любовницы"Это бездрожжевой, он полезный! Без дрождя!" - добавил мальчик.

Отметим, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей от суррогатной матери - Лизу и Гарри. Также у Примадонны есть дочь от первого брака - певица Кристина Орбакайте.

Напомним, ранее 8-летняя дочь Пугачевой умилила поклонников на новом фото.

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Автор: Диана Могилевич