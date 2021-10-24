Лизу Галкину засыпали комплиментами.

На фан-странице в Instagram Лизы Галкиной появился новый снимок. На нем 8-летняя дочь российской звезды Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина позирует в домашней одежде с тарелкой в руках.

Поклонники умилились не только внешним видом девочки, но и поинтересовались, сама ли она готовила это блюдо. Кроме того, маленькая Лиза так искренне улыбается в камеру, что от нее невозможно оторвать глаз.

"Милашечка", "Бусинка", "Какая красивая", "А ты сама это готовила или помогала маме?", "Красотка", "Какой милый ребенок", "Будущая модель", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Читайте такжеВедущая 1+1 Лидия Таран попала в неприятный инцидент (фото)Напомним, ранее Пугачеву в молодости сравнили с дочерью от суррогатной матери.

Отметим, Лиза Галкина - это дочь Пугачевой и Галкина от суррогатной матери. Также у нее есть брат-двойняшка Гарри. Детям в этом году исполнилось восемь лет, и они пошли во второй класс.

Кроме того, у Примадонны есть дочь от предыдущего брака - Кристина Орбакайте, а также внуки.

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Автор: Диана Могилевич