Блогерша и певец состояли в отношениях 13 лет назад.

Популярная украинская блогерша Алина Шаманская и известный певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник откровенно рассказали о своем романе. Звезды признались, что стало причиной их расставания.

Пара закрутила роман 13 лет назад, когда у них обоих только начиналась звездная карьера. Алина была журналисткой на телеканале и брала интервью у артиста. После этого сам Вадим написал девушке и пригласил на свидание. Знаменитости не раскрыли, как долго длился их роман, но Шаманская призналась, что была влюблена в исполнителя.

По ее мнению, причиной расставания могло быть то, что они почти не говорили об отношениях с Олейником. Пара не обсуждала сложные моменты и в какой-то момент они просто отдалились.

"Мы не разговаривали с тобой вообще. Вот мы просто как-то исчезли из поля зрения друг друга, но я точно могу сказать, что я была в тебя влюблена. Я помню это ощущение: "Что он напишет, или не напишет". То есть, влюбленность у меня точно к тебе была", - вспомнила блогерша.

А вот Олейник убежден, что помехой в их отношениях стали загруженные графики и сосредоточение на собственных карьерах. Артист говорит, что он постоянно был в разъездах и у него не было времени на то, чтобы строить крепкие отношения и он не понимал до конца, чего сам хочет.

"У меня к тебе были теплые чувства, но я для себя понял, что я настолько был озабочен именно в карьере. То есть, там настолько все летело. Было очень сложно как-то хотя бы просто понять, что тебе нужно в жизни и как тебе хотя бы этой девушке дать объяснение, что ты сейчас не можешь отдать всего себя. Возможно, на то время я просто не смог найти правильные слова. Но мы же не ссорились, просто не было возможности именно так выразить эту мысль, как сейчас", - добавил Вадим.

Напомним, ранее Алина Шаманаская рассказала, как начался их роман с Вадимом Олейником. Блогер тогда назвала еще один фактор, который повлиял на их отношения.

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