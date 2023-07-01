Фаны признались, что смотрели только на формы певицы.

Украинская певица Алина Гросу "взорвала" сеть. Она разместила в Instagram видео с очень "жаркими" танцами.

Певица недавно выпустила песню "Грозами". Именно под нее она танцевала на новом видео.

Впрочем, фаны почти не заметили хореографические "па" певицы. Гросу появилась перед камерой в топе с глубоким декольте. Как отметили в сети, все внимание забирал именно он.

Вероятно, певица намеренно сделала такой акцент. Ведь пользователи признаются, что из-за декольте Гросу они пересматривали видео несколько раз подряд. Также они пишут:

"Красивая, но немножко грудь видна. Ну, бывает"

"Я думала, что у нее что-то выпадет из блузки"

"Как туда не смотреть? Как?! Алина, вы должны предупреждать о таких видео для чрезмерно чувствительных хейтеров, вас же съедят"

Сама Гросу реагирует на слова пользователи с юмором. Она пишет, что заходит в комментарии, чтобы почитать, что же люди напишут о танцах и декольте. Вероятно, внимание фанов ей нравится.

Напомним, недавно Гросу в соблазнительном наряде представила новый клип. Певица рассказывала, что судьбу ее новой композиции решали поклонники в соцсетях. Она проводила опрос по поводу того, хотят ли фанаты слушать такие песни. Как оказалось, поклонники очень ждали трек и клип.

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