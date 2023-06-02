Зажигательная песня получила название "Грозами".

Украинская певица Алина Гросу представила новую зажигательную песню и выпустила клип к ней. Композиция одержала название "Грозами".

В видео Гросу в соблазнительном летнем наряде шагает и играет на укулеле. Образ она дополнила собранными волосами - получилась изящная прическа в греческом стиле. Макияж у Алины в кадре с акцентом на губах, но максимально натуральный. Также она добавила к образу красный чокер.

Знаменитость поделилась, что судьбу ее новой композиции решали поклонники в соцсетях - она проводила опрос по поводу того, хотят ли фанаты сейчас слышать эту песню. К слову, клип Алина Гросу снимала в США сама на телефон. Монтировала видео артистка самостоятельно.

"Конечно, тяжело записывать трек без моей команды из Киева. Я очень по ним скучаю. Но, пока я прохожу обучение в актерской школе в Америке, мы решили обратиться в знаменитую студию, и это был интересный опыт", - прокомментировала релиз Гросу.

GROSU - Грозами: клип

Реакция соцсетей

"Отличная песня! Шикарный подарок! Большое спасибо! Песня - антидепрессант. То, что сейчас необходимо"

"Это то, чего не хватало. Задолбалась депрессировать! Надо жить дальше! Спасибо за такое настроение, красавица! Это хит!"

"Алина, это такая очень фантастическая, безумно красивая и непревзойденная песня! Спасибо за жаркое настроение. Хит вдохновляет на помощь Украине!"

Напомним, что в украинских чартах в мае 2023.

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