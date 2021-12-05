Певица показала архивные фото, на которых ей всего 13 лет.

Украинская певица Алина Гросу вот уже несколько лет экспериментирует над своим имиджем. Сейчас у нее нарощенные волосы и дерзкий образ, а раньше она была маленькой и милой "бджилкой".

Читайте также"Я требовательна": Ксения Мишина рассказала о своем райдереКроме того, последние несколько лет поклонники обвиняют Гросу в пластике лица, хотя сама певица всячески это отрицает. Видимо, певица устала от постоянных придирок фанатов и решила показать, как изменилась за 13 лет.

"Все наконец-то без макияжа, фильтров и фотошопа. Обсудим что же там у меня поменялось и какая к чертям была проведена пластика? Если рождена была с маленьким носом, почему он должен был вырасти?", - написала Алина.

Также она пошутила, что могла бы проводить марафоны по похудению, так в 13 лет она имела лишний вес, а в 26 выглядит стройной и подтянутой.

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Автор: Диана Могилевич