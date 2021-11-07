Украинские звезды, как и все люди периодически сталкиваются с проблемами со внешностью.

Украинские селебрити откровенно признались, что у них бывают проблемы с внешностью. Над кем-то из них смеялись из-за разбитых колен, кто-то страдал от высыпаний, а у кого-то в самый неподходящий момент может появиться герпес.

Об этом сообщает "Звездный путь".

Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес пожаловался на СМИ, который постоянно приписывают ему какие-то болячки. А виной тому его признание, что перед концертами у него может появиться герпес или ячмень.

"Это же важно об этом написать. Это супер. Особенно, что атаковали болячки. Болячки, мне кажется, это сифилис, триппер. А ячмень - это обычный вторник", - сказал Дантес.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу призналась, что в 7 лет перед съемками одного из клипов она решила съесть яблоко. По дороге в Киев девушка всю дорогу молчала, так как поняла, что ее зуб остался в яблоке. Алина пошутила, что родители тогда были готовы ее чуть ли не убить за сломанный зуб.

Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская накануне выступления решила покататься на самокате. В результате она с него упала и разбила подбородок и колени.

"Потом кто-то из коллег начал шутить, что у меня колени как у звезды из эротических фильмов", - сказала Цибульская.

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук несколько лет назад сделал себе прививку после которой у него начались высыпания. Но так как ему нужно было вести премию, пришлось сделать Остапчуку три капельницы, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. По словам Владимира, тогда он был весь красный и в прыщах.

Монро

Травести-дива Монро и вовсе не видит никаких проблем, если появляется какая-то "болячка" на лице. По ее словам, у нее были и герпес, и прыщи.

"Чтобы скрыть герпес, я наносила плотный слой помады. Прыщи - это классика жанра. Я вообще никогда не переживала по этому поводу, потому что я богиня", - рассказала Монро.

Напомним, ранее экс-солистка Artik & Asti откровенно рассказала о пластических операциях.

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Автор: Диана Могилевич