Артист записал обращение, в котором подчеркнул - его оскорбило то, что оппозиционные российские политики не говорят о его антивоенной позиции.

Одиозный российский драматический актер Алексей Панин, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину выразил свою антивоенную позицию, записал видеообращение. Артист отметил - поражен тем, что даже оппозиционные депутаты и журналисты не хотят говорить в России о том, что Панин поддержал Украину.

"Сейчас у меня первый раз за многие годы проснулась звездная болезнь. Я включил на YouTube Илью Яшина - человека, которого я всегда смотрю с интересом. Его новая программа называется "Кому война, кому - мать родная", это про артистов. Я теперь сижу и думаю: "Может, бл*ть, лыжи не едут?". Выпуск о том, что одни артисты - проститутки, типа Дюжева, Лепса и Тимати, а другие - действительно понимают, что происходит в мире. И я думал, что первый артист, о котором скажут - это я", - сказал Панин.

Актер возмущенно отметил, что его там не упомянули.

"Я понимаю, что русская пропаганда превратила меня в какое-то г*вно и растоптала. Но я думал, что я буду первым артистом, о котором скажет оппозиционный политик. Потому что я через два дня после начала войны… Да каких два дня? Я в первый день сказал все, что я думаю по этому поводу. Прямее, чем я, о том, что Путин - убийца, не говорил никто. И теперь я понимаю, что даже оппозиционные политики, такие как Илья Яшин, к которым я отношусь с огромным уважением, боятся произносить мое имя вслух", - сказал Алексей.

Панин также отметил, что за свою поддержку украинского народа получает агрессию и даже угрозы.

"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе". Но каждый день ко мне на улице подходят украинцы, чтобы сказать "Спасибо" за мою позицию", - резюмировал российский актер.

Напомним, ранее Алексей Панин жестко обратился к российским актерам-молчунам.

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