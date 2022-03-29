Известный блогер прокомментировал планы относительно родного города, которые планирует воплотить в жизнь после победы.

Украинский блогер и телеведущий Алексей Дурнев рассказал, что после победы Украины в войне планирует поехать в родной Мариуполь и принять участие в его восстановлении.

Об этом он заявил в интервью "ЖВЛ".

"По поводу Мариуполя, конечно, очень больно это все видеть. Но я радуюсь той мыслью, что после победы мы поедем все вместе в Мариуполь и будем делать все, чтобы как можно скорее восстановить этот прекрасный город", - рассказал Дурнев.

Муж говорит-планы грандиозные.

"Я хочу создать какой-то фонд, пригласить туда известных мариупольцев и так вместе как-то... Я не знаю как то будет, но мы что-то придумаем и оно сработает. Будем привлекать внимание и в Европе, и гранты искать. Возьмем культурные здания, заведения, театр. С чего начнем. Это будет очень круто. То будет ощущение победы и единения, которого не было еще никогда", - поделился Алексей в интервью.

Дурнев рассказал, что последний раз был в родном городе два года назад. Однако сейчас изрядно переживает за место, где он вырос. Кроме того, там у шоумена остались тетя и двоюродный брат, с которыми до сих пор нет связи.

Напомним, ранее Алексей Дурнев жестко высказался по поводу российского стриптизера Тарзана.

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