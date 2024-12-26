Мужчине было 34 года.

Украинский поэт-модернист и прозаик Алексей Беспальцев погиб на фронте. Мужчине было 34 года.

Печальную весть сообщила культурная и правозащитная общественная организация PEN Ukraine на своей странице в Facebook.

"Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда - Алексей "Шляпа" Беспальцев", - говорится в посте.

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К слову, известно, что Алексей год держал оборону на Покровском и Купянском направлениях. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания. Трагедия произошла в Харьковской области.

Что известно об Алексее Беспальцеве

Алексей Беспальцев - это харьковский поэт и прозаик. При жизни он издал два сборника рассказов. Также мужчина принимал активное участие в литературных слэмах. Его выступления, по словам знакомых, были всегда эмоциональными и оригинальными.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского 24-летнего артиста Артема Ковбасинского. Мужчина погиб на фронте.

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