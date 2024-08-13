Александр Пономарев рассказал о реакции любимой на сплетни / фото инстаграм Александра Пономарева

Украинский певец Александр Пономарев недавно рассказал о новых отношениях. И хотя имя своей избранницы он не называет, однако рассказал, как она реагирует на сплетни о романе с певицей Марией Яремчук.

Не секрет, что поговаривали, якобы между Пономаревым и дочерью Назария Яремчука больше, чем просто дружеские отношения и дуэтные песни. Более того, были предположения, что именно от Александра девушка в мае родила первенца. Но позже он признался, что стал лишь крестным отцом для малыша и не понимает, откуда появились такие слухи. Правда, его настоящая возлюбленная понимает все и с юмором реагирует на приписанные романы.

"Смеются все", - прокомментировал лаконично певец в проекте "Утро в большом городе".

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Что известно о личной жизни Александра Пономарева

Первой женой Александра Пономарева была продюсер Елена Мозговая. Они прожили вместе в браке 10 лет. У пары в 1998 году родилась общая дочь Евгения, а также певец занимался воспитанием дочери жены от предыдущий отношений.

Позже супруги развелись, а Пономарев сыграл свадьбу с Викторией Мартынюк. В 2007 году у них родился сын Александр. Но через некоторое время пара тоже развелась.

Александр с детьми / фото инстаграм Александра Пономарева

После этого артист скрывает свою личную жизнь. Он отметил, что очень суеверный человек, поэтому считает, что счастье любит тишину.

Напомним, недавно Александр Пономарев показал, с кем отпраздновал свой день рождения.

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