Он подчеркнул, что избранница все понимает.

Украинский певец Александр Пономарев недавно рассказал о новых отношениях. И хотя имя своей избранницы он не называет, однако рассказал, как она реагирует на сплетни о романе с певицей Марией Яремчук.

Не секрет, что поговаривали, якобы между Пономаревым и дочерью Назария Яремчука больше, чем просто дружеские отношения и дуэтные песни. Более того, были предположения, что именно от Александра девушка в мае родила первенца. Но позже он признался, что стал лишь крестным отцом для малыша и не понимает, откуда появились такие слухи. Правда, его настоящая возлюбленная понимает все и с юмором реагирует на приписанные романы.

"Смеются все", - прокомментировал лаконично певец в проекте "Утро в большом городе".

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Что известно о личной жизни Александра Пономарева

Первой женой Александра Пономарева была продюсер Елена Мозговая. Они прожили вместе в браке 10 лет. У пары в 1998 году родилась общая дочь Евгения, а также певец занимался воспитанием дочери жены от предыдущий отношений.

Позже супруги развелись, а Пономарев сыграл свадьбу с Викторией Мартынюк. В 2007 году у них родился сын Александр. Но через некоторое время пара тоже развелась.

После этого артист скрывает свою личную жизнь. Он отметил, что очень суеверный человек, поэтому считает, что счастье любит тишину.

Напомним, недавно Александр Пономарев показал, с кем отпраздновал свой день рождения.

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