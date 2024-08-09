Он также рассказал, какая у него есть традиция в этот день.

Сегодня, 9 августа, украинский певец Александр Пономарев празднует свой день рождения. Мужчине исполнился 51 год.

Ранее он отмечал, что во время войны не будет устраивать громкого праздника. Этот день артист хотел разделить с самыми близкими друзьями.

"Думаю, что приеду домой. Может как-то соберемся с друзьями на даче у меня и отпразднуем. Это небольшой мой праздник", - говорил певец в программе "ЖВЛ представляет".

Видео дня

Но позже именинник опубликовал фото с 17-летним сыном Александром, который приехал поздравить звездного отца. Также исполнитель добавил, что у него есть интересная традиция в день рождения.

"Родился в 16:00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом", - написал Пономарев.

Александра также поздравили и поклонники в сети.

"Искренне поздравляю! Многая лета"

"Пусть мечты сбываются, здоровья вам и радости"

"Желаю благосклонности судьбы и пусть родные всегда будут рядом"

"Поздравляю вас! Сын красавец, как и вы. Будьте счастливы".

Напомним, недавно певец Александр Пономарев признался, что стал отцом первенца Марии Яремчук.

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