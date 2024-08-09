Певец рассказал о своем новом статусе.

Известный украинский певец Александр Пономарев впервые высказался об отношениях с артисткой Марией Яремчук. Знаменитость признался, действительно ли он является отцом первенца исполнительницы.

Как известно, в мае Яремчук впервые стала мамой. У звезды родился сын. Мария в последнее время ведет закрытый образ жизни и не говорит о личном. Не секрет, что Пономареву и певице много лет приписывали роман. Следовательно, поклонники предполагали, что отцом новорожденного сына Марии является Александр.

По словам артиста, когда он впервые увидел подобную информацию в сети, был очень удивлен. Он не понимал, как реагировать на это и неловко чувствовал себя перед избранником Яремчук.

"Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички", - поделился знаменитость.

В то же время Пономарев признался, что все же стал отцом сына Марии Яремчук, но крестным. Александр рассказал, что Мария позвонила ему и предложила породниться.

"Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история", - добавил исполнитель.

К слову, Мария - дочь первой украинской поп-звезды Назария Яремчука. Она пошла по стопам легендарного певца и также стала артисткой. Свой путь Яремчук начала с участия в проекте "Голос страны", а позже представляла Украину на Евровидении в 2014 году. Среди самых известных песен звезды "Ти в мені є", "Назавжди", "Тебе я знайду".

Напомним, ранее Мария Яремчук ответила, когда снова начнет выступать на сцене.

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