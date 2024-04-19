Мужчина продолжает настаивать, что не является виновным в трагедии.

Актер Алек Болдуин, которому недавно еще раз предъявили обвинение за убийство украинки Галины Гатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", просит закрыть наконец это дело. Об этом пишет издание People.

Известно, что в июле этого года состоится суд над Алеком. Однако его юристы пытаются сделать все, чтобы быстрее завершить все судебные проблемы.

"Самым сильным аргументом для актера является то, что государство не совсем точно подало инструкции большому жюри, которое должно выносить приговор. Это типы потенциальных ошибок, которые могут привести к отмене дела", - говорит эксперт.

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Однако добавляет, что шансы на отклонение иска очень минимальны.

"Редко бывают случаи, когда обвинительный акт отклоняется. Обвинение имеет очень широкие полномочия относительно того, как ведется заседание. А сторона обвинения совершенно не согласна с тем, как адвокаты Болдуина, которые утверждали, что он не нажимал на курок и не знал, что в пистолете случайно находились боевые патроны, охарактеризовали этот сценарий", - подчеркнул эксперт.

Что известно о трагедии на съемках фильма "Ржавчина"

В октябре 2021 года актер Алек Болдуин ранил на съемках двух человек. Одним из них оказалась оператор, которая родилась в Украине Галина Хатчинс. Ее отвезли в больницу, однако на 42 году жизни она умерла.

Алек отрицал свою вину и был уверен в том, что пистолет незаряжен. Однако семья застреленной украинки Гатчинс подала в суд на актера. Затем он получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Ему грозило до 18 месяцев тюрьмы.

Однако в марте суд предварительно признал виновной реквизитора ленты "Ржавчина" Ханну Гутьеррес Рид, она находится под стражей.

Напомним, ранее Алек Болдуин впервые прокомментировал журналистам смерть украинки на съемках фильма.

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